dal 9 ottobre bonifici instantanei in tutte le banche

LA NOVITÀ. Parte il 9 ottobre la seconda fase, prevista dalle norme Ue, per accelerare la diffusione presso banche e clienti dei bonifici instantanei. Quel giorno infatti banche e Poste saranno obbligati a fornire il servizio ai loro clienti e di verificare che il nome di chi li riceve coincida anche con quello del titolare dell’Iban. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Niente più bonifici istantanei a pagamento e niente più rischi di sbagliare Iban quando eseguiamo un bonifico: sono alcune delle novità che entreranno in vigore dal prossimo 9 ottobre.
Dal 9 ottobre bonifici istantanei con obbligo verifica nome-Iban. È la seconda fase, prevista dalle norme europee.
