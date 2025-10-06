Dal 7 ottobre la nuova fase dei lavori della tramvia in viale Giovine Italia
Firenze, 6 ottobre 2025 - Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Mentre è iniziata, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, la cantierizzazione per la sede a centro carreggiata nel primo tratto di viale Matteotti tra via La Marmora e via Cherubini con il mantenimento di due corsie per senso di marcia, oggi 6 ottobre è il programma una nuova tranche della posa dei binari in viale Giannotti. Si inizia con i getti del calcestruzzo per i quali fino al 10 ottobre in orario notturno (21-3) sarà chiusa la direttrice in ingresso città tra via Erbosa e via Traversari e revocata la corsia preferenziale in via Datini nello stesso tratto che sarà la viabilità alternativa verso il centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
