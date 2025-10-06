Dal 6 al 12 ottobre si celebra la Settimana del Benessere Sessuale La dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica ha presentato un’indagine sulla sessualità in Italia
S esso, fantasie, app di incontri e disfunzioni sessuali. Sono alcuni temi che emergono dall’ultima indagine condotta dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS) e presentata in occasione della Settimana del Benessere Sessuale, che si celebra dal 6 al 12 ottobre. In programma incontri su tutto il territorio nazionale per offrire al pubblico la possibilità di capire e condividere. Lo spiegano gli esperti. Sesso e alimentazione: i sette cibi nemici dell’eros e della libido X Leggi anche › Sesso: come capire se è “sano” o se c’è dipendenza sessuale? Settimana del Benessere Sessuale: quali obiettivi. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: ottobre - celebra
Ryanair celebra 5,5 milioni di passeggeri: nuove rotte e sconti per volare fino a ottobre
Giovane e talentuosa direttrice d'orchestra, il suo incarico partirà nell'ottobre 2026. Con la sua nomina, il celebra teatro veneziano si prepara a intraprendere un nuovo capitolo nella sua prestigiosa storia, promettendo una stagione ricca di sorprese
Rende celebra la longevità: il 1° ottobre il Longevity Day al Museo del Presente
Il 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, l'Unicef: "Sono il cuore dell' istruzione di qualità". Il calo dei fondi porterà da 272 a 278 milioni i bimbi non scolarizzati. #ANSA Vai su Facebook
Il 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, l'Unicef: "Sono il cuore dell' istruzione di qualità". Il calo dei fondi porterà da 272 a 278 milioni i bimbi non scolarizzati. #ANSA - X Vai su X
Latina celebra la Protezione Civile: dal 6 al 12 ottobre una settimana di eventi, incontri e dimostrazioni - Il Comune di Latina, attraverso il Servizio di Protezione Civile, organizza una settimana interamente dedicata alla cultura della prevenzione, della sicurezza e della solidarietà. Si legge su latinaquotidiano.it
Oroscopo dei tarocchi della settimana dal 6 al 12 ottobre, Capricorno con nuove opportunità - Questa settimana dal 6 al 12 ottobre, l' oroscopo dei tarocchi porta per il Capricorno l'illuminazione de Il Mondo, una carta che incarna il compimento e la realizzazione. Segnala it.blastingnews.com