Dal 6 al 12 ottobre si celebra la Settimana del Benessere Sessuale La dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica ha presentato un’indagine sulla sessualità in Italia

Iodonna.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

S esso, fantasie, app di incontri e disfunzioni sessuali. Sono alcuni temi che emergono dall’ultima indagine condotta dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS) e presentata in occasione della Settimana del Benessere Sessuale, che si celebra dal 6 al 12 ottobre. In programma incontri su tutto il territorio nazionale per offrire al pubblico la possibilità di capire e condividere. Lo spiegano gli esperti. Sesso e alimentazione: i sette cibi nemici dell’eros e della libido X Leggi anche › Sesso: come capire se è “sano” o se c’è dipendenza sessuale? Settimana del Benessere Sessuale: quali obiettivi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dal 6 al 12 ottobre si celebra la settimana del benessere sessuale la dalla federazione italiana di sessuologia scientifica ha presentato un8217indagine sulla sessualit224 in italia

© Iodonna.it - Dal 6 al 12 ottobre si celebra la Settimana del Benessere Sessuale. La dalla Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica ha presentato un’indagine sulla sessualità in Italia

In questa notizia si parla di: ottobre - celebra

Ryanair celebra 5,5 milioni di passeggeri: nuove rotte e sconti per volare fino a ottobre

Giovane e talentuosa direttrice d'orchestra, il suo incarico partirà nell'ottobre 2026. Con la sua nomina, il celebra teatro veneziano si prepara a intraprendere un nuovo capitolo nella sua prestigiosa storia, promettendo una stagione ricca di sorprese

Rende celebra la longevità: il 1° ottobre il Longevity Day al Museo del Presente

6 12 ottobre celebraLatina celebra la Protezione Civile: dal 6 al 12 ottobre una settimana di eventi, incontri e dimostrazioni - Il Comune di Latina, attraverso il Servizio di Protezione Civile, organizza una settimana interamente dedicata alla cultura della prevenzione, della sicurezza e della solidarietà. Si legge su latinaquotidiano.it

Oroscopo dei tarocchi della settimana dal 6 al 12 ottobre, Capricorno con nuove opportunità - Questa settimana dal 6 al 12 ottobre, l' oroscopo dei tarocchi porta per il Capricorno l'illuminazione de Il Mondo, una carta che incarna il compimento e la realizzazione. Segnala it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: 6 12 Ottobre Celebra