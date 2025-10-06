Dal 27 settembre al 23 novembre 2025 | dieci mostre tre concorsi e uno spettacolare videomapping
S iena, 6 ott. (askanews) – Dal 27 settembre al 23 novembre 2025 Siena accoglie l’undicesima edizione del Siena Awards Photo Festival, appuntamento internazionale dedicati alla fotografia contemporanea, un progetto culturale che ambisce a fare della città toscana un crocevia globale di visioni, storie e linguaggi visivi. Leggi anche › Festival della fotografia etica, il mondo come non lo vorremmo In questi anni di attività il Siena Awards Photo Festival ha ricevuto la candidatura di oltre 400.000 fotografie provenienti da 194 Paesi del mondo, con un flusso molto interessante di culture e prospettive. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Annuncia il prossimo album dei The Zen Circus intitolato "Il Male" in arrivo il 26 settembre per Carosello Records. L'inizio dl tour previsto a novembre.
Bonus psicologo, domande anche per il 2025: c’è tempo dal 15 settembre al 14 novembre. Tutte le info utili
Bonus psicologo, possibile presentare le domande dal 15 settembre al 14 novembre
#FarmaciaComunale1 Dal 15 settembre al 30 Novembre 2025 acquista almeno €40 in prodotti Bioscalin linee anticaduta, subito per te SCONTO DI 10€. Corso Mazzini, 122, 56029 Santa croce Sull'Arno (PI) 05713000
27 novembre 1942 – 18 settembre 1970 In memory of @JimiHendrix. RIP leggenda #JimiHendrix
Biennale di Messina, si comincia il 27 settembre - Oltre 300 artisti dal 27 settembre al 23 novembre saranno i protagonisti della prima edizione della Biennale d'Arte di Messina, ...
Dal 27 settembre la I Biennale d'arte di Messina - Si tratta di un appuntamento che per due mesi, fino al prossimo 23 novembre, avrà come protagonisti la pittura ...