Dal 2000 ad oggi | 25 anni di Pokemon in Italia la mostra a Bergamo
L’EVENTO. Due fine settimana per visitare l’esposizione con tutte le 18mila carte italiane e non solo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: oggi - anni
Un film che rovinò una carriera 30 anni fa e che oggi è un cult classico
Un film audace di 40 anni fa ha reso comune ciò che diamo per scontato oggi
L’11 agosto di 81 anni fa la Liberazione di Firenze, oggi la Martinella risuona ancora
Anni fa mangiare da soli era una roba da loser, oggi è un momento di pace e relax irrinunciabile. A quanti di voi piace farlo? Vai su Facebook
33 anni fa oggi. @remhq - X Vai su X
«Dal 2000 ad oggi: 25 anni di Pokemon in Italia», la mostra a Bergamo - Due fine settimana per visitare l’esposizione a Bergamo con tutte le 18mila carte italiane dei Pokemon e non solo. Secondo ecodibergamo.it
Pokemon Bergamo: festa per i 25 anni con una mostra di tutte le 18 mila carte italiane - Appuntamento da Mirmex Collectibles in via Bianzana per due fine settimana, ma bisogna prenotarsi e acquistare il biglietto online e numero chiuso ... Secondo bergamo.corriere.it