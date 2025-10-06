D al 16 ottobre sarà possibile vedere al cinema “Amata”, un film drammatico, diretto da Elisa Amoruso, che tratta argomenti profondi e complessi quali la coscienza di sé, del proprio corpo e della capacità di quest’ultimo di procreare. Il tutto immerso nelle difficoltà che il mondo moderno ancora incontra nel regolare e, talvolta, decifrare l’essenza stessa della vita e i nostri ruoli al suo interno. Leggi anche › Miriam Leone, musa di bellezza a Venezia con smokey eye gioiello e capelli da sirena Sul ruolo della maternità oggi, Miriam Leone ha detto: “È importante nella genitorialità, e questo il film lo fa assolutamente fare, avere un percorso di consapevolezza: diventare genitori significa mettere al mondo una parte anche di sé e quella parte di sé è la consapevolezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal 16 ottobre sarà possibile vedere al cinema "Amata", un film drammatico, diretto da Elisa Amoruso, che tratta argomenti profondi e complessi quali la coscienza di sé, del proprio corpo e della capacità di quest'ultimo di procreare