Dal 10 ottobre 2025 il nuovo singolo di CAMPI | Riparare disponibile su tutte le piattaforme

Dal 10 ottobre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Riparare”, il nuovo singolo di Campi realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. “Riparare” è un brano intenso che cresce in dinamica, mescolando delicatezza e forza, e affronta il tema dei legami e della fragilità. “Riparare” di Campi: un inno delicato e potente ai legami che resistono. A partire da venerdì 10 ottobre 2025, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Riparare”, il nuovo singolo firmato da CAMPI. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

