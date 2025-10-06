Daimon blades | l’early access del roguelite fantasy dai creatori di warhammer 40k
Il settore dei videogiochi continua a evolversi con nuove proposte che cercano di unire atmosfere oscure, meccaniche complesse e modalità cooperative. Tra le novità più attese si distingue Daimon Blades, un roguelite in prima persona basato su combattimenti ravvicinati e ambientazioni dark fantasy. Questo titolo, sviluppato da Streum On Studio, si presenta come un seguito spirituale di E.Y.E: Divine Cybermancy, offrendo un’esperienza immersiva e ricca di sfide. In questo approfondimento analizzeremo gli aspetti principali del gioco, dalla narrazione alle meccaniche di gameplay, evidenziando punti di forza e criticità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: daimon - blades
Daimon Blades Reveals Early Access Release Date - Indie game developer and publisher StreumOn Studio has revealed that Daimon Blades is getting released into Early Access on Steam next month. Riporta bleedingcool.com
Streumon Studio announces ‘daimonic first-person slasher’ Daimon Blades for PC - person slasher” Daimon Blades, a new game set in the universe of E. Scrive gematsu.com