Dacia svela Hipster | city-elettrica da 3 metri che costerà meno di una citycar

Periodicodaily.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dacia entra con decisione nel segmento delle auto elettriche con una proposta sorprendente: la nuova “Hipster”, un veicolo compatto lungo appena 3 metri, pensato come una city car a basso costo. L’obiettivo è ambizioso: offrire un modello elettrico accessibile, con prestazioni urbane efficienti e un prezzo inferiore a quello delle city car tradizionali a motore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

dacia svela hipster city elettrica da 3 metri che coster224 meno di una citycar

© Periodicodaily.com - Dacia svela “Hipster”: city-elettrica da 3 metri che costerà meno di una citycar

In questa notizia si parla di: dacia - svela

dacia svela hipster cityDacia svela la Hipster Concept: citycar elettrica economica e funzionale - Con Dacia Hipster Concept, la casa romena immagina un’auto popolare elettrica che rende la mobilità elettricadavvero per tutti: tre metri, quattro ... Lo riporta affaritaliani.it

dacia svela hipster cityDacia svela la nuova Hipster a Parigi: vista dal vivo è pazzesca - Dacia svela a Parigi il concept Hipster: city car super compatta, eco- auto.everyeye.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dacia Svela Hipster City