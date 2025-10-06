Dacia la gamma si rinnova | Hybrid 155 su Sandero Sandero Stepway e Jogger
C’è un vento nuovo che soffia sull’industria automobilistica, che sa di pragmatismo, intelligenza e, soprattutto, valore. Non stiamo parlando di bolidi inaccessibili o di eccessi tecnologici fini a sé stessi, ma della rivoluzione costante, silenziosa ma inarrestabile, firmata Dacia. Il brand rumeno, rilanciato con successo dal Gruppo Renault nel 2004, ha fatto della ridefinizione dell'essenziale la sua cifra stilistica e commerciale. E i risultati parlano chiaro: la Sandero è l 'auto più venduta a privati in Europa sin dal 2017, e nel 2024 ha conquistato il primato assoluto del Vecchio Continente su tutti i canali, superando il traguardo impressionante di 300. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: dacia - gamma
Per la gamma motori di Dacia Sandero la parola d’ordine è razionalità
Dacia rinnova gamma Sandero e Jogger, aggiornamenti per Spring. Nuovi motori ibridi e gpl, migliorie tecniche per l'elettrica #ANSAmotori #ANSA - X Vai su X
A settembre Gamma Dacia Sandero da 13.950€. L’auto più venduta in Europa a privati dal 2017. Approfitta dei vantaggi sulle vetture in pronta consegna, fino ad esaurimento scorte. #DaciaSandero #YouDefineYourCar. Info e condizioni in sede. #Paglini Vai su Facebook
Dacia, la gamma si rinnova: Hybrid 155 su Sandero, Sandero Stepway e Jogger - Dacia aggiorna i suoi pilastri, Sandero, Jogger e la Spring elettrica (ora fino a 100 CV), per rafforzare la sua leadership europea. Si legge su ilgiornale.it
Dacia rinnova Sandero e Jogger: arriva l'ibrido da 155 CV e il GPL con cambio automatico - D acia rinnova i suoi modelli di maggior successo con un ampio aggiornamento che tocca design, motorizzazioni e tecnologia di bordo. automoto.it scrive