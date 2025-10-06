Dacia Hipster il concept essenziale che sfida norme costi e contraddizioni UE – FOTO
‹ › 1 5 dacia hypster concept. ‹ › 2 5 dacia hypster concept. ‹ › 3 5 dacia hypster concept. ‹ › 4 5 dacia hypster concept. ‹ › 5 5 dacia hypster concept. Con il concept a zero emissioni Hipster, Dacia punta a “consentire a tutti di accedere alla mobilità essenziale”. Il prototipo che pesa troppo per essere un quadriciclo (comunque meno di 800 kg: il 20% in meno rispetto alla “leggerissima” Spring) e che non ha le credenziali per una omologazione come auto è una sorta di grimaldello per scardinare la normative e la “prigione elettrica” costruita dall’ Unione Europea, peraltro a maglie strettissime solo dopo il dieselgate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: dacia - hipster
Ti sei mai chiesto a cosa servono questi quadratini nella Dacia Duster? La risposta ti sorprenderà: sono utilissimi per tenere tutto in ordine! Scoprilo nel video. Vieni a scoprirla da #Autostriatto Mariano Comense, Via Milano 7 Visita il sito: https://tinyurl.com Vai su Facebook
Dacia Hipster, antipasto di "e-car" europea - Per progettare Dacia Hipster Concept, Dacia è perciò partita ''dalle reali esigenze degli utenti, dall’uso che fanno dell’auto nella vita di tutti i giorni''. Lo riporta motorbox.com
Dacia: l’essenziale è uno dei pilastri stilistici del brand rumeno - Da oltre 15 anni Dacia è impegnata a progettare con passione auto in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori. Come scrive motorionline.com