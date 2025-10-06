Dacia Hipster il concept essenziale che sfida norme costi e contraddizioni UE – FOTO

‹ › 1 5 dacia hypster concept. ‹ › 2 5 dacia hypster concept. ‹ › 3 5 dacia hypster concept. ‹ › 4 5 dacia hypster concept. ‹ › 5 5 dacia hypster concept. Con il concept a zero emissioni Hipster, Dacia punta a “consentire a tutti di accedere alla mobilità essenziale”. Il prototipo che pesa troppo per essere un quadriciclo (comunque meno di 800 kg: il 20% in meno rispetto alla “leggerissima” Spring) e che non ha le credenziali per una omologazione come auto è una sorta di grimaldello per scardinare la normative e la “prigione elettrica” costruita dall’ Unione Europea, peraltro a maglie strettissime solo dopo il dieselgate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

