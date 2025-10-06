Dacia Hipster il concept essenziale che sfida norme costi e contraddizioni UE – FOTO

Ilfattoquotidiano.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

‹ › 1 5 dacia hypster concept. ‹ › 2 5 dacia hypster concept. ‹ › 3 5 dacia hypster concept. ‹ › 4 5 dacia hypster concept. ‹ › 5 5 dacia hypster concept. Con il concept a zero emissioni Hipster, Dacia punta a “consentire a tutti di accedere alla mobilità essenziale”. Il prototipo che pesa troppo per essere un quadriciclo (comunque meno di 800 kg: il 20% in meno rispetto alla “leggerissima” Spring) e che non ha le credenziali per una omologazione come auto è una sorta di grimaldello per scardinare la normative e la “prigione elettrica” costruita dall’ Unione Europea, peraltro a maglie strettissime solo dopo il dieselgate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dacia hipster il concept essenziale che sfida norme costi e contraddizioni ue 8211 foto

© Ilfattoquotidiano.it - Dacia Hipster, il concept essenziale che sfida norme, costi e contraddizioni UE – FOTO

In questa notizia si parla di: dacia - hipster

dacia hipster concept essenzialeDacia Hipster, antipasto di "e-car" europea - Per progettare Dacia Hipster Concept, Dacia è perciò partita ''dalle reali esigenze degli utenti, dall’uso che fanno dell’auto nella vita di tutti i giorni''. Lo riporta motorbox.com

Dacia: l’essenziale è uno dei pilastri stilistici del brand rumeno - Da oltre 15 anni Dacia è impegnata a progettare con passione auto in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori. Come scrive motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Dacia Hipster Concept Essenziale