Dacia Hipster così potrebbe essere la piccola auto elettrica economica

Il prototipo della possibile e-car di cui si parla nelle trattative tra Unione europea e industria. Non è un quadriciclo. Trasporta quattro persone. Pensata per i piccoli spostamenti urbani. Essenziale in tutto. Se si viaggia in due si può trasportare perfino una lavatrice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Dacia Hipster, il concept essenziale che sfida norme, costi e contraddizioni UE – FOTO

