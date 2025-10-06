Dacia Hipster così potrebbe essere la piccola auto elettrica economica
Il prototipo della possibile e-car di cui si parla nelle trattative tra Unione europea e industria. Non è un quadriciclo. Trasporta quattro persone. Pensata per i piccoli spostamenti urbani. Essenziale in tutto. Se si viaggia in due si può trasportare perfino una lavatrice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: dacia - hipster
Dacia Hipster, il concept essenziale che sfida norme, costi e contraddizioni UE – FOTO
