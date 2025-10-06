Dacia Hipster Concept la microcar a forma di cubetto che pesa solo 800 chili
Tecnologia utile, motori ibridi ed eco-smart, materiali riciclati e design robusto: un programma concreto per viaggiare leggeri ma con idee importanti. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: dacia - hipster
Dacia Hipster, il concept essenziale che sfida norme, costi e contraddizioni UE – FOTO
Dacia Hipster, così potrebbe essere la piccola auto elettrica economica
Dacia Hipster Concept: pesa solo 800 kg ed è lunga 3 metri
Piccoli #Suv elettrici con linee cubiche in stile #Robot in arrivo. @dacia svela la Hipster, 4 posti veri in 3 m. di lunghezza. E Mole Urbana presenta la Malia, che di posti ne ha 5 in 3,75 m. https://vaielettrico.it/piccoli-suv-robot-in-arrivo-quale-vi-piace-di-piu/… - X Vai su X
Dacia di Renault svela il modello Hipster EV a basso costo, con un prezzo inferiore alla metà del Modello 3 di Tesla - Dacia ha presentato Hipster, un concept di auto elettrica compatta che dovrebbe costare meno di 15. Lo riporta notebookcheck.it
Dacia Hipster concept, com’è fatta la minicar elettrica 4 posti - Dacia Hipster concept nasce con questa missione, ovvero quella di offrire un veicolo elettrico compatto a quattro posti dal prezzo contenuto. ilsole24ore.com scrive