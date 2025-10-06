Dacia aggiorna la Spring | più potenza e più autonomia

Dday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Batteria LFP per 225 km di autonomia WLTP, motori più potenti e tante piccole migliorie per la Spring, che con gli incentivi statali si può oggi acquistare a 3.900 euro. 🔗 Leggi su Dday.it

