Dacia aggiorna la Spring | più potenza e più autonomia
Batteria LFP per 225 km di autonomia WLTP, motori più potenti e tante piccole migliorie per la Spring, che con gli incentivi statali si può oggi acquistare a 3.900 euro. 🔗 Leggi su Dday.it
FOTO | Dacia rinnova gamma Sandero e Jogger, aggiornamenti per Spring #ANSAmotori #ANSA
Dacia Sandero Restyling La Dacia presenta il restyling dell'auto più venduta in Europa: la Sandero. Nuova firma luminosa, nuova mascherina così come sono stati aggiornati gli interni, il sistema di infotainment e i motori con l'introduzione del full hybrid da 1
Dacia Spring si aggiorna ancora: motori più potenti e batteria LFP - La city car elettrica di Dacia si aggiorna con tante novità tecniche; più potente, arriva una batteria LFP anche se l'autonomia non cambia
Dacia Spring 2025 | Com'è & Come Va - Nel panorama delle vetture a zero emissioni, la Dacia Spring 2025 emerge come una proposta decisamente interessante, posizionandosi nella fascia di prezzo inferiore ai 20.