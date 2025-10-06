Da Villamagna a Las Vegas | Mario Mingaj vola al Dana White’s Contender Series

Chietitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un talento abruzzese sta per calcare uno dei palcoscenici più ambiti del mondo delle arti marziali miste. Mario Mingaj, 27 anni, originario di Villamagna, sarà l’unico italiano a combattere nella serata del 14 ottobre al Dana White’s Contender Series, evento organizzato dalla Ufc a Las Vegas. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: villamagna - vegas

