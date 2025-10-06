Da Villamagna a Las Vegas | Mario Mingaj vola al Dana White’s Contender Series

Un talento abruzzese sta per calcare uno dei palcoscenici più ambiti del mondo delle arti marziali miste. Mario Mingaj, 27 anni, originario di Villamagna, sarà l’unico italiano a combattere nella serata del 14 ottobre al Dana White’s Contender Series, evento organizzato dalla Ufc a Las Vegas. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: villamagna - vegas

