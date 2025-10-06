Da un Museo all’altro Oltre 850mila visite da tutto il mondo
Un brasiliano che attraversa l’oceano per vedere dove è nato il mito. Una famiglia neozelandese che inserisce Maranello nel suo tour europeo. Ogni giorno, 2.300 persone varcano le soglie dei Musei Ferrari, trasformando due città emiliane in mete di pellegrinaggio mondiale. Michele Pignatti Morano, con oltre vent’anni in Ferrari alle spalle, dirige questi templi del Cavallino Rampante con la consapevolezza di custodire non solo auto, ma sogni. Dai parchi tematici di Abu Dhabi alla Formula 1, ora orchestra due musei che raccontano storie diverse ma complementari: il sogno che nasce nella casa gialla di Modena, la leggenda che prende forma a Maranello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: museo - altro
Un altro bellissimo incontro al Museo delle Navi Antiche di Pisa: Mario Desiati presenta “Malbianco” (Einaudi). L’autore Premio Strega ci parla del suo nuovo romanzo sul rapporto tra l’uomo e le sue radici. In dialogo con Maurizio Amendola. #PBF2025 #LaMa - X Vai su X
Un altro anno scolastico è iniziato e il Museo Mamma Lucia di Cava de' Tirreni è pronto anche quest'anno ad accogliere i nostri piccoli visitatori. Vai su Facebook
Da un Museo all’altro. Oltre 850mila visite da tutto il mondo - Io sono modenese di famiglia, è bello poter rappresentare questo brand a tutti questi turisti. msn.com scrive
Opere Museo Omero a Nova Gorica per 'Arte oltre il visibile' - Otto opere del Museo Omero di Ancona in trasferta a Nova Gorica per l'inaugurazione della galleria tattile "Arte oltre il visibile", che sarà inaugurata questo pomeriggio al Mercator Center. Scrive ansa.it