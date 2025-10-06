Da stasera su Rai 3 torna Finché la barca va con Piero Chiambretti | presenza fissa sarà il famoso giornalista

Programmi tv. “Gli ospiti? Li scelgo così”. Da stasera su Rai 3 torna “Finché la barca va”: presenza fissa sarà il famoso giornalista – Ogni sera, al tramonto, una barca si prepara a salpare dal cuore di Roma per venti minuti di navigazione lungo il Tevere. Al timone c’è Piero Chiambretti, che dal 6 ottobre torna su Rai3 con la nuova edizione di Fin che la barca va, in onda dal lunedì al venerdì. Il format, ironico e colto al tempo stesso, racconta l’attualità in modo inedito, mescolando dialoghi brillanti, riflessioni pungenti e quella leggerezza disincantata che da sempre contraddistingue il conduttore. 🔗 Leggi su Tvzap.it

