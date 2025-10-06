Da startup a rete nazionale | il nuovo Salone del Franchising
Roma, 6 ott. (askanews) - Il franchising italiano continua la sua crescita raggiungendo 67.275 punti vendita e un giro d'affari di 35,8 miliardi di euro nel 2024, con un incremento del 5,4% rispetto all'anno precedente, ma la normativa nazionale resta inadeguata rispetto agli standard europei, regolamentando solo la fase precontrattuale dei contratti. Una lacuna che penalizza un settore che vede i servizi dominare con 19.116 punti vendita, seguiti dalla grande distribuzione con 9.210 unità e dalla ristorazione con 4.899 locali. Per colmare questo gap e professionalizzare il settore, il Salone Franchising di Milano introduce quest'anno una svolta radicale nella sua trentottesima edizione, trasformando un quarto dell'area espositiva in tre zone tematiche dedicate rispettivamente agli investitori, alla formazione e alla consulenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
