Il pacifismo non ha mai impedito una guerra. Né è mai riuscito a farne finire una. E’ terribile, desolante, duro a dirsi. Ma le cose purtroppo stanno così. Lo sdegno nobile, genero. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Da Russell a Simone Weil: l’impotenza del pacifismo. Per fortuna ci resta la politica