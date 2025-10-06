Da Quore a Cuore la campagna Novartis al 59° Congresso di Cardiologia
MILANO - Due mani che, da disallineate, si ricompongono in un cuore perfetto: un invito visivo a non sottovalutare il colesterolo alto e a trasformare la prevenzione in un gesto quotidiano. E' l'installazione collocata a Milano, al 59° Congresso Nazionale di Cardiologia - inaugurato durante la Giorn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
