Da Quore a Cuore la campagna Novartis al 59° Congresso di Cardiologia

Ilgiornaleditalia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO - Due mani che, da disallineate, si ricompongono in un cuore perfetto: un invito visivo a non sottovalutare il colesterolo alto e a trasformare la prevenzione in un gesto quotidiano. E' l'installazione collocata a Milano, al 59° Congresso Nazionale di Cardiologia - inaugurato durante la Giorn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

da quore a cuore la campagna novartis al 59176 congresso di cardiologia

© Ilgiornaleditalia.it - "Da Quore a Cuore", la campagna Novartis al 59° Congresso di Cardiologia

In questa notizia si parla di: quore - cuore

quore cuore campagna novartis“Da Quore a Cuore”, la campagna Novartis al 59° Congresso di Cardiologia - Due mani che, da disallineate, si ricompongono in un cuore perfetto: un invito visivo a non sottovalutare il colesterolo alto e a tras ... Segnala italpress.com

Da Quore a Cuore, prevenzione cruciale per le malattie cardiovascolari - In Italia le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte, con oltre 220. Si legge su italpress.com

Cerca Video su questo argomento: Quore Cuore Campagna Novartis