Da poliziotto penitenziario a facilitatore del crimine | chi è l' agente barese che consegnava droga e telefoni ai detenuti

Un terremoto giudiziario ha scosso la casa circondariale di Foggia, portando alla luce un presunto sistema di corruzione e traffico illecito di droga, telefoni cellulari e schede sim, gestito da un agente della polizia penitenziaria originario di Bari in servizio in via delle Casermette, che. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Da poliziotto penitenziario a facilitatore del crimine: chi è l'agente barese che consegnava droga e telefoni ai detenuti - Un agente barese di 37 anni è stato arrestato per aver introdotto dietro corrispettivo in denaro, della droga nel carcere di Foggia.

Da poliziotti penitenziari a facilitatori del crimine: chi sono gli agenti infedeli e come hanno aiutato i detenuti - Nei guai due agenti della polizia penitenziaria del carcere di Foggia, di 36 e 37 anni. Da foggiatoday.it