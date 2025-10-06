Da poliziotti penitenziari a facilitatori del crimine | chi sono gli agenti infedeli e come hanno aiutato i detenuti

Foggiatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto giudiziario ha scosso la casa circondariale di Foggia, portando alla luce un presunto sistema di corruzione e traffico illecito di droga, telefoni cellulari e schede sim, gestito da un agente della polizia penitenziaria originario di Bari in servizio in via delle Casermette, che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: poliziotti - penitenziari

Detenuto aggredisce poliziotti penitenziari e appicca fuoco alla cella

poliziotti penitenziari facilitatori crimineDa poliziotto penitenziario a facilitatore del crimine: chi è l'agente barese che consegnava droga e telefoni ai detenuti - Un agente barese di 37 anni è stato arrestato per aver introdotto dietro corrispettivo in denaro, della droga nel carcere di Foggia. baritoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Poliziotti Penitenziari Facilitatori Crimine