da pierpaolo piccioli a luca guadagnino 50 creativi per i 50 anni di zara

Ci sono Pierpaolo Piccioli, Luca Guadagnino, Marc Newson, David Sims, Pedro Almodóvar e tantissimi altri creativi di tutto il mondo e di tutti i mondi per i 50 di Zara. Il colosso spagnolo ne ha chiamati uno per ogni suo anno di nascita (è stato fondato nel 1975) per realizzare una collezione celebrativa ed eclettica in cui ognuno potesse sentirsi libero di esprimere la propria visione sul brand. La capsule, in edizione limitata, è disponibile da oggi 6 ottobre a partire dalle ore 15, online e in store e comprende capi di abbigliamento, accessori vari, e pezzi di arredamento.

