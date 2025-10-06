Da Pierpaolo Piccioli a Luca Guadagnino 50 creativi per i 50 anni di Zara
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Ci sono Pierpaolo Piccioli, Luca Guadagnino, Marc Newson, David Sims, Pedro Almodóvar e tantissimi altri creativi di tutto il mondo e di tutti i mondi per i 50 di Zara. Il colosso spagnolo ne ha chiamati uno per ogni suo anno di nascita (è stato fondato nel 1975) per realizzare una collezione celebrativa ed eclettica in cui ognuno potesse sentirsi libero di esprimere la propria visione sul brand. La capsule, in edizione limitata, è disponibile da oggi 6 ottobre a partire dalle ore 15, online e in store e comprende capi di abbigliamento, accessori vari, e pezzi di arredamento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: pierpaolo - piccioli
Pierpaolo Piccioli, poeta dell'ago e del filo debutta con successo sulla passerella di Balenciaga
Il “nuovo“ Balenciaga reinventa l’antico: Pierpaolo Piccioli (al debutto) riscopre la leggerezza
“Essere ‘cool’ è facile, ma essere umani è rivoluzionario”: la lezione di Pierpaolo Piccioli nel suo debutto da Balenciaga. Standing ovation a Parigi, spunta anche Meghan Markle
Meghan Markle ha fatto il suo debutto alla Paris Fashion Week: ieri è arrivata a sorpresa alla sfilata di Balenciaga, la prima di Pierpaolo Piccioli. Cosa ha indossato per un’occasione tanto importante? Vai su Facebook
Il nuovo Balenciaga di Pierpaolo Piccioli incanta Parigi https://ilfattoquotidiano.it/2025/10/05/essere-cool-e-facile-ma-essere-umani-e-rivoluzionario-la-lezione-di-pierpaolo-piccioli-nel-suo-debutto-da-balenciaga-standing-ovation-a-parigi-spunta-anche-megh - X Vai su X
Da Pierpaolo Piccioli a Rosalía: Zara celebra il suo 50° anniversario con 50 tra i più grandi creativi di oggi - Mezzo secolo festeggiato in grande stile: ecco come alcuni tra i big name di moda, design, musica e cinema hanno prestato la loro creatività al colosso spagnolo. Secondo esquire.com
Balenciaga, Pierpaolo Piccioli è il nuovo direttore creativo - Kering, Pierpaolo Piccioli è il nuovo direttore creativo di Balenciaga Pierpaolo Piccioli è stato nominato nuovo direttore creativo di Balenciaga. affaritaliani.it scrive