Da oggi lunedì 6 ottobre inizia la scuola di musica presso la Società Filarmonica Castiglionese

Arezzo, 6 ottobre 2025 – Aperte le iscrizioni e via ai corsi di musica alla Filarmonica Castiglionese. Il primo “giorno” di scuola è in programma proprio oggi 6 ottobre e da oggi è possibile iscriversi fin da subito presso la sede della Filarmonica, in via degli Scolopi. Le lezioni si terranno due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì, e all'interno dell'orario 15-18 si terranno, appunto, le lezioni della durata di 45 minuti con possibilità di lezioni individuali e collettive a gruppi di livello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

