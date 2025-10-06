Da Lido centro al pontile Ostia si mobilita al grido Palestina libera
Ostia, 6 ottobrre 2025 – Ostia scende in piazza per manifestare a favore di una Palestina libera. Tre ore di manifestazione pacifica, eterogenea dove centinaia di persone, tra gente comune, rappresentanti della cultura lidense, dello sport, delle associazioni spina dorsale del territorio, attivisti, famiglie con bambini, hanno partecipato al lungo corteo che ha interrotto il traffico di Ostia per ben tre ore. Dalla stazione, passando per via Cardinal Ginnasi, piazzale della posta, Corso Duca di Genova, fino a via delle sirene e poi, lungo tutto il lungomare fino a piazza dei Ravennati. Dalla stazione Lido Centro, passando per il cuore della cittadina lidense fino al pontile in un unico grido “Palestina libera!”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: lido - centro
