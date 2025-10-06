Da Gaza a Roma la macchina della solidarietà che accoglie i bambini feriti in guerra

Amin ha 10 anni. Quando è arrivato a Roma, lo scorso giugno - insieme alla mamma Badriya - nel corpo aveva ancora frammenti di esplosivo e lesioni ovunque. Amed, di sei anni, è arrivato a Roma ad aprile. Nei bombardamenti ha perso tutta la sua famiglia e l’uso delle gambe.Sono le storie dolorose. 🔗 Leggi su Romatoday.it