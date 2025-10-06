Da Gaza a Roma la macchina della solidarietà che accoglie i bambini feriti in guerra
Amin ha 10 anni. Quando è arrivato a Roma, lo scorso giugno - insieme alla mamma Badriya - nel corpo aveva ancora frammenti di esplosivo e lesioni ovunque. Amed, di sei anni, è arrivato a Roma ad aprile. Nei bombardamenti ha perso tutta la sua famiglia e l’uso delle gambe.Sono le storie dolorose. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: gaza - roma
Gaza, media: domani a Roma colloqui Witkoff con Israele e Qatar
Gaza, media: incontri a Roma per tregua
Witkoff atteso a Roma per provare a sbloccare i negoziati su Gaza
Il corteo di Roma per Gaza La manifestazione ha attraversato la città fino a piazza San Giovanni. Gli organizzatori: «Siamo un milione. Abbiamo bloccato tutto. L’Italia sa da che parte stare». Scontri nella serata - X Vai su X
Potere al Popolo. . Roma 4 ottobre 2025. Eravamo oltre 1 milione "All eyes on Gaza" ci ha costretto ad aprire gli occhi ora non vogliamo chiuderli mai più. Non siamo noi ad aver salvato la Palestina. È la Palestina che ha salvato noi. Vai su Facebook
Roma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Tensioni con polizia a fine corteo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, centinaia di migliaia in piazza per Gaza. Da tg24.sky.it
Roma si prepara al corteo per Gaza, i manifestanti sono già in piazza - L'avvio del corteo che attraverserà Roma fino a piazza San Giovanni è fissato per le 14:30 ma già ore prima si segnalano pre concentramenti in città ... Lo riporta romatoday.it