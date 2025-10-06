Da Gaza a Padova | la ministra Bernini e la rettrice Mapelli accolgono una studentessa e un professore

Felici sì, ma non troppo. Perché hanno dovuto abbandonare le proprie famiglie per ritrovare l'umanità perduta: si è svolto oggi, lunedì 6 ottobre, l'incontro tra Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca, e Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova, con Sabra Mahmoud. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: gaza - padova

Mamma e figlie con gli arti amputati dalle bombe israeliane: Nisreen, Rafah e Seela da Gaza a Padova per le cure

«Rompiamo il silenzio sul genocidio a Gaza»: parte da Padova l'appello alle istituzioni

Mensa e trasporti, il Comune contribuisce al sostegno dei bambini di Gaza ospitati a Padova

Il ministro Urso sulle mobilitazioni per Gaza:"Inutile fermare l'Italia" #urso #politica #gaza #mobilitazioni #padova Vai su Facebook

Rettrice Padova, da Gaza giunti una studentessa e un ricercatore. 'L'impegno dell'Università va oltre i confini delle aule' #ANSA - X Vai su X

Da Gaza a Padova: la ministra Bernini e la rettrice Mapelli accolgono una studentessa e un professore - Professore 49enne di Scienze Economiche e studentessa 21enne di Italian Medieval and Renaissance Studies, sono arrivati da Gaza a Padova lo scorso mercoledì grazie a un corridoio umanitario che li ha ... Secondo padovaoggi.it

Bernini, '140 docenti e studenti da Gaza nelle Università' - "Entro l'anno credo che arriveremo a 140 persone nelle università italiane tra docenti e studenti provenienti da atenei di Gaza che o non ci sono più o sono chiusi". Si legge su ansa.it