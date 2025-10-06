Da cessione praticamente certa al rinnovo al tavolo delle trattative: è lui il vero capolavoro di Massimiliano Allegri Individuata la “retta via”, il Milan di Massimiliano Allegri ha ingranato la marcia e ha dato inizio a un percorso che sembra improntato verso la vittoria. Lo scossone dato dalla Cremonese alla prima di campionato è acqua passata ed è servito a rivalutare l’undici titolare. Fino a questo momento, le decisioni del tecnico livornese hanno ripagato la sua fiducia. Dando un’occhiata in profondità alla rosa rossonera, dopo averla sfoltita di quegli elementi da lui visti come “fuori dal progetto”, l’allenatore ha di conseguenza studiato singolarmente i suoi giocatori ed è giunto a una conclusione inaspettata. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Da cessione certa al rinnovo: è lui il capolavoro di Massimiliano Allegri