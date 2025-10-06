Da cessione certa al rinnovo | è lui il capolavoro di Massimiliano Allegri
Da cessione praticamente certa al rinnovo al tavolo delle trattative: è lui il vero capolavoro di Massimiliano Allegri Individuata la “retta via”, il Milan di Massimiliano Allegri ha ingranato la marcia e ha dato inizio a un percorso che sembra improntato verso la vittoria. Lo scossone dato dalla Cremonese alla prima di campionato è acqua passata ed è servito a rivalutare l’undici titolare. Fino a questo momento, le decisioni del tecnico livornese hanno ripagato la sua fiducia. Dando un’occhiata in profondità alla rosa rossonera, dopo averla sfoltita di quegli elementi da lui visti come “fuori dal progetto”, l’allenatore ha di conseguenza studiato singolarmente i suoi giocatori ed è giunto a una conclusione inaspettata. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: cessione - certa
Pavard Inter, la cessione è ormai certa: si cerca il sostituto, la situazione
Letizia Moratti: “Sono certa che Forza Italia consentirà cessione San Siro a Inter e Milan” - X Vai su X
Teddy, cessione di proprietà Purtroppo x gravi problemi familiari non possono piu tenerlo. 1 anno circa, chippato, vaccinato, sverminato, simil Maltesino. Socievole e tenerissimo? Teddy cerca una nuova famiglia, una famiglia x sempre. Aiutiamolo altrime Vai su Facebook
Retegui-Atalanta, il retroscena sulla cessione: il club gli aveva proposto il rinnovo - L’Atalanta incasserà una cifra vicina ai 70 milioni di euro e il giocatore sarà la seconda cessione più onerosa della storia del club. Si legge su gianlucadimarzio.com
Sampdoria-Biabiany: rinnovo e cessione - Dopo aver prolungato l’intesa con il Parma fino al 2018, ora tocca alla società di Corte Lambruschini ... Secondo calciomercato.com