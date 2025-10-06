Stanno conquistando sempre più spazio nel catalogo di Mediaset Infinity: sono le serie turche drammatiche con elementi da thriller. Da The Family all'ultima arrivata, Another Love, ecco le nostre preferite da guardare in streaming Non solo amore, non solo soap opera: le dizi sono arrivate in Italia sfruttando la spinta del romanticismo dai contorni sognanti ma la serialità turca ha saputo anche evolversi e battere strade meno rassicuranti, con trame intrise di intrighi e misteri. Il posto perfetto per scoprirlo è ancora una volta Mediaset Infinty, la piattaforma streaming che nasconde piccoli tesori per gli amanti del genere, dai thriller giudiziari, come Segreti di famiglia, ai drammi ad alta tensione, come l'ultimo arrivato Another Love. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Da Another Love a Io sono Farah: le migliori serie turche ad alta tensione da scoprire su Mediaset Infinity