Da A Beautiful Mind a Monster | i migliori film psicologici thriller e horror tratti da storie vere E dove trovarli in streaming su Netflix Prime e le altre piattaforme
«Bello, ma è realmente accaduto?». Quante volte davanti a un racconto interessante e “verosimile” ci siamo posti questa domanda? Vale anche per i racconti cinematografici. Soprattutto per i film psicologici, i thriller e gli horror, tratti da storie vere. In epoca di media infarciti di fake news anche le storie vere raccontate attraverso la finzione ci lasciano confusi e perplessi. Eppure la storia della narrazione – non solo filmica – è imbevuta di realtà, spesso anche quando questa pare totalmente assurda, di fantasia e “di genere”. L’horror classico L’esorcista di William Friedkin (1973, Apple Tv, Amazon Prime Video, TIMVision), ad esempio, è chiaramente un’opera di fantasia (inquietante, disturbante, oscura). 🔗 Leggi su Amica.it
Nel 2001 uscì un film che conquistò il cuore del pubblico e della critica: A Beautiful Mind, diretto da Ron Howard e interpretato da uno straordinario Russell Crowe. Era la storia vera del matematico John Nash, genio assoluto ma segnato dalla schizofrenia par Vai su Facebook
