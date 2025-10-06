«Bello, ma è realmente accaduto?». Quante volte davanti a un racconto interessante e “verosimile” ci siamo posti questa domanda? Vale anche per i racconti cinematografici. Soprattutto per i film psicologici, i thriller e gli horror, tratti da storie vere. In epoca di media infarciti di fake news anche le storie vere raccontate attraverso la finzione ci lasciano confusi e perplessi. Eppure la storia della narrazione – non solo filmica – è imbevuta di realtà, spesso anche quando questa pare totalmente assurda, di fantasia e “di genere”. L’horror classico L’esorcista di William Friedkin (1973, Apple Tv, Amazon Prime Video, TIMVision), ad esempio, è chiaramente un’opera di fantasia (inquietante, disturbante, oscura). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da "A Beautiful Mind" a "Monster": i migliori film psicologici, thriller e horror tratti da storie vere. E dove trovarli in streaming su Netflix, Prime e le altre piattaforme