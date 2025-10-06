Cura del tumore colon retto | l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano guida la svolta con l’immunoterapia
Milano, 6 ottobre 2025 – Un importante riconoscimento internazionale conferma il ruolo di eccellenza della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nella ricerca oncologica. Margherita Ambrosini, dirigente medico dell'Unità di Oncologia Gastrointestinale diretta da Filippo Pietrantonio, ha ricevuto il Premio "Cecilia Cioffrese - Malattie oncologiche 2024" della Fondazione Carlo Erba per i suoi studi innovativi sul tumore del colon-retto. Screening for malignant cells, influenced by both carcinogens and genetics, plays a vital role in timely cancer detection. Advanced methods such as biopsies and tests symbolize the evolving landscape of cancer care. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: cura - tumore
Immunoterapia per tumore al polmone, scoperta mutazione che può aiutare la cura
Tumore alla prostata, la cura arriva in day service
Tumore alla prostata, la cura arriva in day service a Milano
Ottobre Rosa è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno: un momento speciale per ricordare a tutte le donne quanto sia importante prendersi cura della propria salute attraverso controlli regolari e mirati. Mettiamo a disposizione la mammografia Vai su Facebook
Risonanza magnetica per cure su misura, all'@IstTumori, la Prof.ssa Gina Brown ha mostrato come la radiologia innovativa stia rivoluzionando la cura del tumore del retto, aprendo a terapie più personalizzate. #Oncologia #Ricerca info: https://short-url.org/1a - X Vai su X
Cura del tumore colon retto: l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano guida la svolta con l’immunoterapia - La ricerca ha identificato un nuovo sottogruppo molecolare di cancro caratterizzato da mutazioni rare, altamente sensibile all'imm ... Si legge su ilgiorno.it
Le novità nella cura del tumore al colon-retto - Il secondo incontro di 'Update in chirurgia' al Policlinico San Marco, per scoprire le ultime novità nella diagnosi e cura di questa patologia ... Secondo bergamonews.it