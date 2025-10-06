Cura del tumore colon retto | l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano guida la svolta con l’immunoterapia

Ilgiorno.it | 6 ott 2025

Milano, 6 ottobre 2025 – Un importante riconoscimento internazionale conferma il ruolo di eccellenza della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano nella ricerca oncologica. Margherita Ambrosini, dirigente medico dell'Unità di Oncologia Gastrointestinale diretta da Filippo Pietrantonio, ha ricevuto il Premio "Cecilia Cioffrese - Malattie oncologiche 2024" della Fondazione Carlo Erba per i suoi studi innovativi sul tumore del colon-retto. Screening for malignant cells, influenced by both carcinogens and genetics, plays a vital role in timely cancer detection. Advanced methods such as biopsies and tests symbolize the evolving landscape of cancer care. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

