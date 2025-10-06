Cuoricini a Sanremo matrimonio finito | i Coma cose si separano

Firenzepost.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuoricini infranti: i Comacose si separano e la decisione sembra essere definitiva. Dopo i tanti successi legati a Sanremo, Fausto Zanardelli in arte Edipo, e Francesca Mesiano, alias California, si separano L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

cuoricini sanremo matrimonio finitoI Coma Cose si separano dopo un anno di matrimonio: la relazione durata 10 anni e l'addio (anche) professionale - I due artisti, fidanzati da dieci anni, avevano annunciato le nozze a Sanremo nel 2023. Lo riporta msn.com

