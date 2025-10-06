Cuore e cinismo targati Gasperini sia chiaro a tutti | questa Roma non è l’Atalanta

La Roma ha dei limiti? Assolutamente sì, e a chi oggi sottolinea con veemenza e continuità fortuna e assenza di gasperinismo nel gioco verrebbe anzitutto da chiedere chi finora in Serie A è risultato perfetto e senza aspetti da migliorare. I giallorossi sono primi dopo sei giornate ( non accadeva da Rudi Garcia ), e questo è inconfutabile, un risultato frutto soprattutto di cuore, cinismo, grinta e personalità, concetti che giustamente Gasperini sta mettendo al primo posto rispetto a dettami di gioco che richiedono molto tempo per essere assimilati, e ad insegnarlo è proprio un’ Atalanta che ci ha messo tanto per entrare nei suoi meccanismi e brillare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

