Cuore a Shanghai testa a Ibiza | Laila Hasanovic in bianco lascia tutti senza parole
Glamour, mare ed esclusivi eventi di lusso: la modella e influencer Laila Hasanovic cattura tutti con la sua eleganza e il fascino naturale. A New York c’è stata, ma ha saltato la tournée asiatica perché impegnata, probabilmente, su questo o su quell’altro set fotografico. Eppure, malgrado sia lontana dai riflettori del tennis, Laila Hasanovic è comunque riuscita ad attirare l’attenzione. (Instagram) – Ilveggente.it Mentre il suo fidanzato, il numero 2 del mondo Jannik Sinner, sta disputando il Masters 1000 di Shanghai, la modella ungherese è volata ad Ibiza, ospite di un esclusivo viaggio organizzato da un prestigioso brand di skincare e cosmetica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
