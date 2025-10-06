Cuoio capelluto irritato? Ecco gli shampoo che fanno davvero la differenza
Roma - Prurito, rossori e desquamazione non vanno trascurati: scegliere uno shampoo delicato e dermatologicamente testato è il primo passo verso un cuoio capelluto sano. Un cuoio capelluto sensibile può trasformare anche il gesto più semplice, come il lavaggio dei capelli, in un momento di fastidio. Prurito, bruciore, rossori e desquamazione sono i campanelli d'allarme più frequenti. Le cause? Shampoo aggressivi, lavaggi frequenti, stress, sbalzi ormonali, dermatite seborroica o psoriasi. Anche smog, freddo e sole contribuiscono a peggiorare la situazione. Per proteggere la cute occorre puntare su shampoo delicati, capaci di detergere senza aggredire il film idrolipidico, la barriera naturale che mantiene la pelle idratata.
