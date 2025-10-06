Cuoio capelluto irritato? Ecco gli shampoo che fanno davvero la differenza

Abruzzo24ore.tv | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma - Prurito, rossori e desquamazione non vanno trascurati: scegliere uno shampoo delicato e dermatologicamente testato è il primo passo verso un cuoio capelluto sano. Un cuoio capelluto sensibile può trasformare anche il gesto più semplice, come il lavaggio dei capelli, in un momento di fastidio. Prurito, bruciore, rossori e desquamazione sono i campanelli d’allarme più frequenti. Le cause? Shampoo aggressivi, lavaggi frequenti, stress, sbalzi ormonali, dermatite seborroica o psoriasi. Anche smog, freddo e sole contribuiscono a peggiorare la situazione. Per proteggere la cute occorre puntare su shampoo delicati, capaci di detergere senza aggredire il film idrolipidico, la barriera naturale che mantiene la pelle idratata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

cuoio capelluto irritato ecco gli shampoo che fanno davvero la differenza

© Abruzzo24ore.tv - Cuoio capelluto irritato? Ecco gli shampoo che fanno davvero la differenza

In questa notizia si parla di: cuoio - capelluto

Come alleviare il prurito del cuoio capelluto

Il massaggiatore per cuoio capelluto con light theraphy sta ossessionando TikTok

Scottasi sulla riga dei capelli, o, ancora peggio, tutto il cuoio capelluto. Doloroso ed evitabile. Ecco come!

cuoio capelluto irritato shampooCon oltre 6mila recensioni questo shampoo oleoso è la soluzione definitiva contro la forfora - Dire addio alla forfora si può, con lo shampoo oleoso che trovate adesso in sconto su Amazon e che promette di mettere un freno al prurito ... Lo riporta dilei.it

cuoio capelluto irritato shampooCuoio capelluto: i trattamenti ossigenanti e riequlibranti da fare a casa e in salone - Ecco i migliori trattamenti, anche fai da te, per il cuoio capelluto ... Segnala iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Cuoio Capelluto Irritato Shampoo