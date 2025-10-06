Cuba Onu incalza su revoca embargo ma Trump fa resistenza | 5000 cubani combattono con Mosca contro Kiev | il cablogramma del Dipartimento di Stato Usa

A quanto emerge da fonti qualificate, Kiev avrebbe "pungolato" l'amministrazione Trump per un inasprimento delle sanzioni a Cuba accusandolo di fornire all'esercito russo contro l'Ucraina migliaia di soldati mercenari Stop embargo su Cuba. È questa la richiesta che, secondo un cablogramma int. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cuba, Onu incalza su revoca embargo ma Trump fa resistenza: "5000 cubani combattono con Mosca contro Kiev": il cablogramma del Dipartimento di Stato Usa

