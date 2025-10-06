Crollo ponte Morandi il pm in requisitoria | Omissioni e mancati controlli prima della strage Avellino e anche dopo il Polcevera

Il disastro del ponte Morandi di Genova (43 morti il 14 agosto 2018 per il crollo del viadotto Polcevera), come quello del viadotto di Avellino (40 morti per la strage del bus che il 28 luglio 2013 precipitò da un viadotto dell’A16 ). “Quello che non hanno fatto per il viadotto Acqualonga, tra omissioni e mancati controlli, hanno continuato a farlo negli anni successivi e anche dopo il crollo del viadotto Polcevera” ha detto il pm Walter Cotugno, riferendosi agli ex vertici di Autostrade, nel corso della requisitoria che sta portando avanti con il collega Marco Airoldi nel processo a carico di 57 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

