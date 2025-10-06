Crolla scuola in Indonesia il racconto di un 13enne sopravvissuto | Ho sentito il rumore di pietre cadere

È da lunedì 29 settembre che vanno avanti le operazioni di soccorso per recuperare chi è rimasto incastrato sotto le macerie del crollo della scuola a Sidojaro. Ci sono 54 morti e 13 studenti sono ancora dispersi. Secondo i genitori non è colpa della scuola, le indagini sono in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: crolla - scuola

Tragedia in India: crolla il tetto di una scuola, morti diversi piccoli alunni

Il tetto della scuola crolla durante la preghiera del mattino, 7 bimbi morti e 29 feriti in India

India, crolla il tetto di una scuola nel Rajasthan: 7 bambini morti e 21 feriti

Crolla il tetto della scuola: tragedia sfiorata L'istituto alberghiero... LEGGI L'ARTICOLO Vai su Facebook

Crolla una scuola in Indonesia: secondo le ricostruzioni, l'edificio avrebbe subito un “collasso pancake” https://geopop.it/SMbxq #30settembre2025 - X Vai su X

Scuola crollata in Indonesia: il dramma dei familiari in attesa di notizie - Una scuola crollata in Indonesia, continuano senza sosta le ricerche: droni termici e mezzi pesanti in azione. Riporta notizie.it

In Indonesia è crollata una scuola: tre studenti sono morti e più di 30 sono dispersi - In Indonesia è crollata una scuola, causando la morte di almeno tre studenti e decine di feriti. Secondo ilpost.it