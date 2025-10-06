Crolla il tetto del mercato ex Inapli | struttura inagibile da giorni
BRINDISI - Il maltempo dei giorni scorsi ha provocato il cedimento di una parte della tettoia del mercato ortofrutticolo ex Inapli, in viale Risorgimento, al rione Sant'Angelo. Il collasso è avvenuto nella giornata di giovedì (2 ottobre) quando la struttura era vuota. Una porzione del solaio è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
