Crolla il tetto del mercato ex Inapli | struttura inagibile da giorni

Brindisireport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il maltempo dei giorni scorsi ha provocato il cedimento di una parte della tettoia del mercato ortofrutticolo ex Inapli, in viale Risorgimento, al rione Sant'Angelo. Il collasso è avvenuto nella giornata di giovedì (2 ottobre) quando la struttura era vuota. Una porzione del solaio è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

