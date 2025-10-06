C osa avrà detto il principe Harry? Meghan Markle si è affrettata a eliminare dal suo profilo l’immagine criticatissima, ma il danno era già fatto. Il suo viaggio a Parigi, in concomitanza con la settimana della moda, e compiuto da sola, senza il marito (rimasto a Montecito), era comunque destinato – forse intenzionalmente – a suscitare paragoni con l’iconica suocera che la duchessa non ha mai conosciuto. Ed è bastato un breve video postato in auto dalla duchessa a trasformare l’intero evento in una pessima operazione di marketing. Ma cosa c’era di così tanto sconcertante in quell’unica immagine scomoda? Meghan Markle, colpo di scena alla Paris Fashion Week: in total white per Balenciaga X Meghan Markle in auto, nei pressi del Pont de l’Alma a Parigi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Criticatissima la foto dei piedi di Meghan Markle poggiati sul sedile di un'auto, nei pressi del ponte dell’Alma, dove 28 anni fa morì Lady Diana