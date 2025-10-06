Cristina Parodi e Giorgio Gori le foto della festa per i 30 anni di matrimonio e la dedica per i figli

Cristina Parodi e Giorgio Gori hanno festeggiato il loro 30esimo anniversario di nozze condividendo la gioia del loro traguardo con le persone più care. A qualche giorno dalla data del 1° ottobre, giorno in cui sui social è arrivato il ricordo di quel primo sì insieme alla conferma che. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: cristina - parodi

Venezia 82, le pagelle look: Oscar Isaac incanta (9), Jacob Elordi protagonista (8), Paris Jacksona tema Frankenstein (9), Cristina Parodi in lime(5)

Uno scatto di Cristina Parodi utilizzato sul web per vendere abiti: «Ma è una truffa»

Venezia 82, Cristina Parodi arriva al Lido per la Mostra del Cinema – Il video

30 volte si ? La dedica di Cristina Parodi al marito Giorgio Gori! IG | @criparodi1 #CristinaParodi #RadioKissKissItalia Vai su Facebook

Cristina Parodi e Giorgio Gori festeggiano il trentesimo anniversario di nozze: la dolce dedica online - Era il 1 di ottobre del 1995 quando Cristina Parodi e Giorgio Gori si sono sposati. Secondo notizie.it

Cristina Parodi e la dedica a Giorgio Gori nell'anniversario di nozze: «Trenta volte sì» - L'ex volto televisivo e il politico e giornalista bergamasco si sono sposati il 1° ottobre 1995 a Carpeneto, in provincia di Alessandria. Riporta vanityfair.it