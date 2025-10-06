Crisi nel Pd Daniela Fiore abbandona e aderisce al gruppo misto | Resto all' opposizione

Daniela Fiore abbandona il Pd, aderendo al gruppo misto e restando all’opposizione dell’amministrazione guidata da Matilde Celentano. La consigliera comunale di Latina, figura storica dei Dem, ha consegnato stamattina al presidente del Consiglio, Raimondo Tiero, la lettera con cui formalizza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: crisi - daniela

Palermo, la segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola e il segretario generale della Cisl Sicilia intervengono sulla crisi delle aree interne #LaTr3 Vai su Facebook

Auto: Rossi (Pd), crisi non è inesorabile ora invertire la rotta - "Dobbiamo rilanciare l'automotive, tenendo presente che la transizione ecologica non è sinonimo di crisi sociale ed economica": è quanto sostiene il Pd, che oggi a Torino ha presentato la sua road map ... Segnala ansa.it

Crisi idrica: Fanelli (Pd), 'Roberti batta un colpo' - Mentre le altre Regioni si stanno adoperando per affrontare il problema della crisi idrica, il Molise "che ha disposizione tutta una serie di strumenti di programmazione, ponderazione, correzione" ... Da ansa.it