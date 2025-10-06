Crisi in Francia | Macron affida a Lecornu gli ultimi negoziati decisivi accordo entro mercoledì
La scena politica francese è attraversata da un momento di intensa attività diplomatica e negoziale, seguendo le direttive emanate direttamente dal palazzo dell’Eliseo. Il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha messo in moto un meccanismo di consultazioni finali e cruciali, assegnando un incarico di importanza strategica al Primo Ministro dimissionario, Sébastien Lecornu. L’obiettivo dichiarato e improrogabile di questa manovra è la definizione di una “piattaforma di azione e di stabilità del Paese”. Questo sforzo concentrato deve concludersi in un lasso di tempo estremamente ristretto, con la scadenza fissata in maniera perentoria per la sera di mercoledì. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
