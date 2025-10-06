Crisi idrica in Basilicata | invasi ai minimi storici gli agricoltori alla Regione | Fatti non marketing politico

Non è una novità dell’estate del 2025. Si è verificato anche lo scorso anno, ben oltre la stagione estiva e quella autunnale. La crisi idrica prosegue in gran parte delle regioni del Mezzogiorno: nelle province di Crotone e Reggio Calabria, Avellino e Benevento, in Puglia nel comparto potabile; in Calabria e Puglia in quello irriguo. Prepotentemente in Basilicata, dove la mancanza d’acqua, incontrovertibile, si riverbera negativamente sull’agricoltura. Ma non solo. “In base ai dati disponibili e alle analisi condotte relativamente agli invasi del sistema Acque del Sud lucano, al momento l’evoluzione della disponibilità evidenzia un grado di criticità elevato, tanto per l’invaso di Monte Cotugno quanto per l’invaso del Pertusillo” ha rilevato l’Osservatorio permanente utilizzi idrici – Distretto idrografico Appennino Meridionale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, nella seduta del 23 settembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

