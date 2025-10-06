Crisi Follonica Gavorrano Il Siena passa per 1-0
Terza sconfitta di fila per il Follonica Gavorrano che cede 1-0 in casa contro il Siena. Con questo ennesimo ko la formazione di mister Baiano entra in zona playout. Momento difficile e delicato per i minerari che escono battuti dal proprio terreno di gioco al termine di una sfida sostanzialmente equilibrata. La prima occasione della partita è per Lipari, che al 5’ cerca il tiro dal limite dopo il capovolgimento di fronte di Conti e l’assist di Ciofi, Pacini si distende in corner. Al 10’ la grande occasione è invece per il Follonica Gavorrano: Remedi lancia Mutton in profondità, l’attaccante controlla e tira ma la conclusione termina di un soffio sopra la traversa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
