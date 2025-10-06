Crisi di nervi alla Leopolda | Prandini elogia Lollobrigida e Renzi ha un travaso di bile video
Scene di panico mai viste alla Leopolda, passate sotto silenzio, ma documentate da questo video, durante il panel dedicato ai dazi Usa. Tra i tanti ospiti della kermesse di quel che resta di Italia Viva e del suo padre padrino Matteo Renzi, c’è anche Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. Renzi non digerisce gli elogi di Prandini (Coldiretti) a Lollobrigida. Renzi accoglie Prandini con la sua solita aria da simpaticone. Non ha gradito gli elogi che il presidente di Coldiretti ha riservato al governo Meloni e in particolare al ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Maschera il travaso di bile scherzando sull’età del suo interlocutore («Quanti anni hai, 53?») poi affonda il colpo auto-celebrativo: «Siccome è un grande amico anche se ha avuto questa liason, love affaire con il mio amico Lollobrigida. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
