Criptovalute poche tutele e rischi elevati | al via campagna informazione

(Adnkronos) – Acquistare cripto-attività, come ad esempio criptovalute o stablecoin, espone i risparmiatori a rischi elevati in un settore in cui le tutele legali, quando ci sono, sono molto ridotte. Questo il messaggio principale che le autorità europee di vigilanza finanziaria, Esma per Borse e mercati finanziari, Eba per le banche ed Eiopa per assicurazioni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Gli Emirati Arabi Uniti entrano nel Crypto-Asset Reporting Framework, il sistema Ocse per lo scambio di informazioni fiscali sulle criptovalute. Dal 2028, i dati saranno condivisi con le autorità fiscali internazionali, aumentando la trasparenza Vai su Facebook

