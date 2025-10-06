Crepet lancia l’allarme | Smartphone vietati a scuola l’intelligenza artificiale rischia di renderci tutti più stupidi

Lo psichiatra Paolo Crepet torna a far discutere con posizioni drastiche sull'uso della tecnologia tra i banchi. L'intervento dell'esperto, registrato oggi durante la trasmissione "Un Giorno da Pecora" su Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, non lascia spazio a mezze misure. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“L’intelligenza artificiale come banco dei pegni”, Crepet lancia l’allarme sul declino cognitivo dei giovani. QI in calo da 30 anni, oltre 70mila ragazzi dipendenti dai chatbot: “Stiamo diventando idioti isolati”

