A conferma dei pronostici della vigilia, la Cremonese non è riuscita a fermare lo slancio di un’Inter decisa a tornare a volare ed ha perso la sua imbattibilità con i nerazzurri. Una sconfitta che, comunque, non cambia più di tanto i piani della matricola grigiorossa, consapevole che dovrà giocare il suo campionato per la salvezza con ben altre rivali e già proiettata al posticipo di l unedì 20 ottobre allo “Zini” con l’Udines e. Complice la pausa per gli impegni delle nazionali mister Nicola ed i suoi giocatori adesso hanno a disposizione due settimane per preparare il confronto con i friulani che mette in palio punti che valgono letteralmente doppio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese, c'è la voglia di crescere ancora