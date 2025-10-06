Cremonese c' è la voglia di crescere ancora

Sport.quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A conferma dei pronostici della vigilia, la Cremonese non è riuscita a fermare lo slancio di un’Inter decisa a tornare a volare ed ha perso la sua imbattibilità con i nerazzurri. Una sconfitta che, comunque, non cambia più di tanto i piani della matricola grigiorossa, consapevole che dovrà giocare il suo campionato per la salvezza con ben altre rivali e già proiettata al posticipo di l unedì 20 ottobre allo “Zini” con l’Udines e. Complice la pausa per gli impegni delle nazionali mister Nicola ed i suoi giocatori adesso hanno a disposizione due settimane per preparare il confronto con i friulani che mette in palio punti che valgono letteralmente doppio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

