Credo di avere un infarto | lo spavento di Duccio Venturi Quattrini Lo stilista ha avvertito un malore mentre faceva colazione
A Senigallia, Duccio Venturi Quattrini, noto stilista di Serra de’ Conti soprannominato “il re delle scarpe”, ha vissuto una disavventura, fortunatamente senza gravi conseguenze. Giovedì mattina, racconta lo stesso Quattrini, si è svegliato con un improvviso mal di stomaco. “ Ho pensato subito a cosa avessi mangiato la sera precedente, ma in realtà nulla di pesante da giustificare il malessere, a cui comunque non ho dato peso”, spiega. Dopo la doccia, il dolore era scomparso, e il designer si è diretto in cucina per fare colazione. Proprio mentre stava per prepararsi il caffè, Quattrini ha accusato un altro strano sintomo che lo ha preoccupato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
